Новые меры поддержки изменят стоимость российских автомобилей

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", годовой рост продаж на российском рынке автомобилей может составить 10% при позитивном сценарии. Эксперты ожидают увидеть его за счет отложенного накопившегося спроса, стабилизации цен, а также продолжения поддержки покупателей.

Минэкономразвития и Минпромторг намерены совместно разработать новый механизм поддержки российского автопрома взамен соглашений о промсборке, предусматривающее льготные ввозные пошлины на автокомпоненты. Ввести механизм планируется с 2019 года. Сообщается, что автоконцернов останется доступ к программам государственной поддержки отрасли, среди которых госзакупки, льготное кредитование и лизинг, а также компенсации утилизационного сбора. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат»Сергея Удалого, разработка новых мер связана с условием вступления России в ВТО, согласно которым с 1 января 2018 года должны прекратиться льготные пошлины на компоненты, а также она связана с инвестированием в производство глобальными компаниями, которые, в свою очередь, надеются на развитие рынка и свою выгоду. Исполнительный директор отметил, что необходимо развивать локализацию производства, ведь для продолжения инвестиций идет выработка условий, которые могут привлечь на рынок новых производителей компонентов. Все это будет возможно в том случае, если рынок будет расти и объем продаж российских авто вырастет 2,5-3 млн штук.



Как отмечает автоэксперт Игорь Моржаретто, в 2013 году и без поддержки государства у нас продавалось почти 3 млн автомобилей, но в прошлом году этот показатель упал до 1 млн 400 тысяч с учетом господдержки, причем господдержка дала в районе 50% от всех продаж.



По мнению Игоря Можаретто, из-за того, что рынок ужался в два раза, 10% - не такая уже большая новость.



Также в рамках нового механизма поддержки автопрома будет вводиться и обязательство по развитию экспорта, но этот показатель еще не определен. Целевой ориентир по экспорту находится в районе 15%.



Удалов считает, что 15% - достаточно высокий показатель при этом для каждой компании он будет разный, вряд ли его можно принять как жесткое обязательство.



Можаретто резюмирует, что все эти цифры вполне достижимые, но нужно развивать экспорт, но пытаться рваться к высотам германских и корейских компаний не стоит, так как у них большая мощность и огромный опыт.