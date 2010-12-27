Новые трамваи на 300 человек выйдут на 100-ый маршрут в Петербурге

С субботы, 15 июля, Горэлектротранс планирует перенести основную нагрузку пассажиропотока на проспекте Просвещения на трамваи. Для этого на маршрут №100 выпустят 35 трамваев, в том числе и повышенной вместимости.

Горэлектротранс собирается усилить один из самых нагруженных трамвайных маршрутов – 100-ый. На него будут выходить 35 вагонов общественного транспорта. Большая часть из них будут представлять собой низкопольные трехсекционные вагоны. В таком трамвае можно перевезти до 300 человек за раз. На маршрут также выйдут сочлененные ленинградские вагоны.

Такое количество трамваев позволит уменьшить интервал трамваев менее чем до трех минут. И рельсовый транспорт максимально приблизится к частоте метрополитена.

Дополнительные трамваи помогут перенести пассажиропоток на электротранспорт. В районе проспектов Просвещения и Гражданского изменилась схема движения коммерческих автобусов, чтобы снять автомобильную нагрузку на проезжую часть. Также развитии 100-го трамвая начнет проект регулярных перевозок в Петербурге. Новый принцип организации общественного транспорта хотят организовать на сегменте маршрутов вдоль проспекта Просвещения.

Фото: Горэлектротранс