Новые трамваи на 300 человек выйдут на 100-ый маршрут в Петербурге

Горэлектротранс собирается усилить один из самых нагруженных трамвайных маршрутов – 100-ый. На него будут выходить 35 вагонов общественного транспорта. Большая часть из них будут представлять собой низкопольные трехсекционные вагоны. В таком трамвае можно перевезти до 300 человек за раз. На маршрут также выйдут сочлененные ленинградские вагоны.
Такое количество трамваев позволит уменьшить интервал трамваев менее чем до трех минут. И рельсовый транспорт максимально приблизится к частоте метрополитена.
Дополнительные трамваи помогут перенести пассажиропоток на электротранспорт. В районе проспектов Просвещения и Гражданского изменилась схема движения коммерческих автобусов, чтобы снять автомобильную нагрузку на проезжую часть. Также развитии 100-го трамвая начнет проект регулярных перевозок в Петербурге. Новый принцип организации общественного транспорта хотят организовать на сегменте маршрутов вдоль проспекта Просвещения.
Фото: Горэлектротранс