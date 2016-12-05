Носорог из цирка на Фонтанке стал звездой инстаграма

В интернете набирает популярность видео с носорогом Мафуньяном, размещённое на официальной страничке цирка на Фонтанке (цирка Чинизелли) в сети инстаграм.

В видеоролике Мафуньян отдыхает после очередного выступления, а двое работников цирка тщательно моют звезду арены. Пользователям сети так понравилось данное видео, что они попросили у работников чаще снимать подобные видео о жизни носорога Мафуньяна и других обитателей цирка. А также назвали "мойщиков" смельчаками, не каждый решиться устроить такой банный день этому мощному животному.

С 4 февраля в цирке на Фонтанке выступают артисты Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных с программой «ЦиркUS 2.0».

Среди участников программы ловкие гимнасты (Александр Семенов, Елена Петрикова, Елена Бараненко, и другие), жонглёры, акробаты, клоуны (Николай Коновалов и Анвар Саттаров), а также талантливые дрессировщики (Сергей Нестеров, Владимир и Елена Петриковы) и их подопечные - львица Тамара, удивительные белые тигры и так полюбившийся публике в интернете учёный носорог Мафуньян.

Видео: Instagramь, circus_ciniselli

Анастасия Шишикина