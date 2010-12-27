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Ночной показ фильмов с ДиКаприо
Сегодня, 23:30
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Asyaromanenkova
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Ночной показ фильмов с ДиКаприо

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Музей советских игровых автоматов приглашает всех поклонников Леонардо насладиться тремя фильмами с ним.

ДиКаприо стал любимчиком пубилка как по всему миру, так и в России из-за своей постоянной неудачи на "Оскаре". Актер из года в год не мог получить заветную статуэтку. На киноночи зрители смогут посмотреть три фильма, которые не принесли Леонардо залотой приз. начнется все с "Волка с Уолл-стрит", затем будет "Джанго освобождённый" и "Великий Гэтсби".

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Категории: Кино

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