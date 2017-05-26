На Рихарда Зорге ночью взорвался и загорелся Ford

Около двух часов ночи во дворе дома на улице Рихарда Зорге загорелась машина. Очевидцы сообщают, что был слышен взрыв. В сети появились фото и видео инцидента и его последствий.

Жителям домов в Красносельском районе ночью 26 мая мешал спать пожар на парковке. Около двух часов ночи рядом с домом 15 на улице рихарда Зорге загорелся автомобиль. В МЧС о возгорании сообщали в 01.45. Прибывшие на место пожарные застали полыхающий Ford. Сильнейший огонь повредил и припаркованный рядом Volkswagen.

Очевидцы рассказывают в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", что были слышны взрывы. Водители поясняют, что от нагрева, скорее всего, лопнули шины.

Из-за ЧП Ford выгорел почти полностью: от него осталась лишь груда металла внутри корпуса. У Volkswagen опалился задний бампер.

На место выезжали сразу два пожарных расчета. Десять пожарных постарались сделать все, чтобы избежать распространения огня на соседние машины.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург