На Рихарда Зорге ночью взорвался и загорелся Ford

Жителям домов в Красносельском районе ночью 26 мая мешал спать пожар на парковке. Около двух часов ночи рядом с домом 15 на улице рихарда Зорге загорелся автомобиль. В МЧС о возгорании сообщали в 01.45. Прибывшие на место пожарные застали полыхающий Ford. Сильнейший огонь повредил и припаркованный рядом Volkswagen.
Очевидцы рассказывают в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", что были слышны взрывы. Водители поясняют, что от нагрева, скорее всего, лопнули шины.
Из-за ЧП Ford выгорел почти полностью: от него осталась лишь груда металла внутри корпуса. У Volkswagen опалился задний бампер.
На место выезжали сразу два пожарных расчета. Десять пожарных постарались сделать все, чтобы избежать распространения огня на соседние машины.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург