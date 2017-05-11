Снег и ночные заморозки останутся в Петербурге до выходных

Погода, соответствующая времени года, придет в Северную столицу к выходным. По крайней мере, по прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье по ночам не будет заморозков.

Капризная погода Петербурга продолжает "радовать" горожан погодой, скорее ожидаемой от зимы или ранней весны, чем от мая. В ночь на пятницу, 12 мая, в городе вновь обещают заморозки. В сочетании с осадками, которые обещают местами, это может превратиться в гололед.

Скованные льдом дороги и тротуары к тому же может присыпать снегом. В ночное время температура может опуститься до минуса. Хотя днем воздух прогреется до восьми градусов выше нуля. Кроме того, в пятницу обещают солнечную погоду, которую иногда будут омрачать тучи.

Однако есть повод для оптимизма: уже на выходные в городе обещают теплую погоду. Днем воздух прогреется до 14 градусов, а ночью не будет падать до нуля.

Утром в четверг Piter.tv сообщал, что в Петербурге 11 мая днем ожидается мокрый снег. И вообще, погода не радует петербуржцев и гостей столицы. Некоторые даже сравнивают прощедшие майские праздники с новогодней ночью. В декабре погода в городе были примерно такой же как в мае.

Фото: скриншоты сайтов Gismeteo, Яндекс.Погода