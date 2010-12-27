Ночные автобусы продублируют линии метрополитена в ночь на 10, 11 и 12 июня.
Движение на маршрутах 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будет осуществляться, как обычно, с 0:00 часов до 06:00 утра. Оплатить проезд петербуржцы смогут наличными или по электронному проездному. Интервал движения составит 30 минут.
А во время развода мостов автобусы проследуют по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б.
Сегодня, 10:47
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Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
Как сообщает «Пассажиравтотранс», в связи с празднованием Дня России, ночные автобусы будут курсировать по маршруту петербургского метро в ночь на 10, 11 и 12 июня.
Ночные автобусы продублируют линии метрополитена в ночь на 10, 11 и 12 июня.