Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд

Как сообщает «Пассажиравтотранс», в связи с празднованием Дня России, ночные автобусы будут курсировать по маршруту петербургского метро в ночь на 10, 11 и 12 июня.

Ночные автобусы продублируют линии метрополитена в ночь на 10, 11 и 12 июня.



Движение на маршрутах 1М, 2М, 3М, 4М, 5М будет осуществляться, как обычно, с 0:00 часов до 06:00 утра. Оплатить проезд петербуржцы смогут наличными или по электронному проездному. Интервал движения составит 30 минут.



А во время развода мостов автобусы проследуют по укороченным трассам с добавлением к номеру литеры А и Б.