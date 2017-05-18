Смертельно видео из Тюмени: легковушка протаранила столб, а после загорелась

Водитель иномарки рискнул проехать на "красный", за что и поплатился: мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб, после чего автомобиль охватило пламя. В результате виновник аварии погиб.

В минувший вторник, 16 мая, в Тюмени легковушка протаранила столб и загорелась. Инцидент произошел вечером на перекрестке Широтная – Монтажников. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, смертельная авария попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Предположительно, водитель иномарки попытался пересечь улицу на красный сигнал светофора. Он гнал с бешенной скоростью и в какой-то момент не справился с управлением: легковушку занесло. В результате автомобиль протаранил столб, снес светофор и врезался в забор.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в ДТП погиб 21-летний виновник аварии, который ехал без водительских прав. Пассажир иномарки доставлен в больницу. Врачи до сих пор пытаются спасти его жизнь.

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Видео: youtube, pslav72