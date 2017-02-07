МЧС обещает усиление морозов и советует не выходить на улицу

Главное управление МЧС предупреждает о понижении температуры и появлении гололеда на дорогах. Спасатели рекомендуют горожанам не выходить из дома без лишней надобности.

На Северную столицу надвигаются сильные морозы. Главное управление МЧС со ссылкой на петербургских синоптиков передает, что ночью на среду в городе похолодает до -14-16 градусов. А в окрестностях города температура опустится ниже -19 градусов. Из-за этого местами может образоваться гололедица.

Спасатели рекомендуют горожанам не выходить из дома в морозы. А если этого не избежать (что вполне очевидно посреди рабочей недели), то лучше надевать на себя побольше одежды.

"Помните, что "многослойная" одежда лучше сохраняет тепло – лучше одеть несколько слоев сравнительно легкой одежды, чем одну тяжелую", - отмечают в ГУ МЧС.

Одежду стоит выбирать из натуральных тканей и не тесную. Отдельно стоит обратить внимание на шею и запястья, так как через них можно потерять много тепла. Вместо перчаток советуют надевать варежки и не забывать про шарф. На ноги лучше надевать удобные свободные ботинки или валенки. Не стоит перетягивать все шнурками или выбирать узкую обувь. Кроме того, МЧС настоятельно советуют отказаться от металлических украшений до потепления.