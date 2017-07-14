Ночью в Петербурге горели три машины и трамвай

За ночь в Северной столице сгорели три автомобиля и одни трамвай. В результате всех инцидентов никто не пострадал.

Около половины второго ночь в пятницу, 14 июля, загорелся мотор у припаркованной около дома 69 на Садовой улице Audi. Огонь перебросился на соседнюю Mitsubishi – у нее пострадал капот. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение в 02.20.

Немного позже в 01.45 очевидцы заметили горящий трамвай на проспекте Обуховской обороны. У вагона общественного транспорта полыхала крыша. ЧП произошло недалеко от перекрестка с Шлиссельбургским проспектом.

Ближе к утру, в 04.15, в МЧС сообщили о горящей машине около дома 26/2 на улице Доблести. В результате инцидента дотла сгорел ВАЗ. Прибывшие на место спасатели затушили огонь за 15 минут, но машине это уже не помогло.

Информации о пострадавших во всех этих инцидентах не поступала. Причины возгораний в каждом отдельном случаи выясняются.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис