Опасное видео из Татарстана: пьяный мужчина устроил стрельбу в центре города

Неизвестный стрелял из боевого автомата в воздух под песню из "Спанч Боба".

В минувший четверг, 4 мая, в Татарстане неизвестный мужчина утроил стрельбу. Инцидент произошел около трех часов ночи в Набережных Челнах. Очевидцы происшествия запечатлели нарушителя на видео.

На кадрах можно заметить, как мужчина, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения, устроил пальбу на улице под песню из мультфильма "Спанч Боб". Нарушитель стрелял в небо, по его же словам, из боевого оружия. Сначала "зеваки" жаждали зрелища, а позже перепугались, узнав, что автомат настоящий. Впрочем, пресс-служда МВД отметила, что это точно не "Калашников".

Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины и детали происшествия.

В конце февраля мы сообщали, что видео погони со стрельбой в Нижневартовске попало в сеть.



Видео: youtube, Chelny-biz