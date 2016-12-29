Ночью в Колпино выгорела квартира

При пожаре в многоэтажке на Заводском никто не пострадал

В ночь на четверг в Колпино, в доме на Заводском проспекте, тушили квартирный пожар. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Как рассказали в ведомстве, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 1.46 ночи.

Прибывшие по адресу Заводской проспект, 62, спасатели обнаружили, что в доме горела квартира. Возгорание тушили силами пяти пожарных расчетов в течение чуть более часа.

"В квартире выгорела обстановка в комнате и на лоджии на общей площади 20 квадратных метров", – отметили в пресс-службе ведомства.

В МЧС уточнили также, что при пожаре никто не пострадал.

Видео: instagram