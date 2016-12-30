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Ночью в Кировском районе раздался детский крик о помощи: кадры с места ДТП

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Сегодня, в ночь с 28 на 29 января водитель автомобиля не заметил дорожные ограждения на участке дороги в Кировском районе и сбил ребёнка

Сегодня ночью, 29 января 2017 года, в Кировском районе Северной столицы, на перекрестке Бульвара Новаторов и улицы Подводника Кузьмина произошло ДТП с участием пешехода.
 
 
Как говорят очевидцы события в социальных сетях, водитель иномарки Opel не заметил ограждение дорожных работ. Вследствие этого машина вылетела на тротуар и сбила несовершеннолетнего пешехода. Очевидцы также сообщают, что ребенок остался жив, но получил травму ноги, и ему понадобилась помощь медиков. На место аварии в первую очередь прибыли сотрудники "Скорой помощи", однако сотрудников правоохранительных органов пришлось подождать чуть дольше.
 


Видео: Piter.TV
Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
Теги: кировский район , опель , перекрёсток бульвара новаторов , улица подводника кузьмина , устроил дтп
Категории: Новости СПб Лента новостей ДТП Происшествия

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