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Ночью на Искровском проспекте залило кипятком припаркованные автомобили

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В ночь с 28 на 29 января на Искровском проспекте поток горячей воды залил припаркованные автомобили

Впервые упоминание об этом инциденте появилось в социальной сети "Вконтакте". Как оказалось, в ночь на 29 января очевидцы заметили, что автомобили, которые были припаркованы возле домов 26 и 28 по Искровскому проспекту заливает горячей водой.
 
 
Представители ГУП "ТЭК" к утру сообщили, что авария локализована. Водители, по уверению специалистов, в предприятие не обращались.
 
Пресс-секретарь ГУПа уточнил и другие данные. Главное, что в зону аварии на трубе 250 мм попало сразу 10 жилых домов, и из них только в четырёх вода в трубы подаётся по пониженным параметрам. Труба лопнула в районе четырёх часов утра около дома 32 по Искровскому проспекту.
 
 
Видео: YouTube, Nikita Kazakov
Фото: VK, ДТП и ЧП, Санкт-Петербург
Теги: гуп тэк , залило припаркованные автомобили , искровский проспект
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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