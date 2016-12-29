Ночью на Авангардной тушили сильный пожар на складе

По предварительным данным, пострадавших в огне не было

Около трех часов ночи в Красносельском районе на Авангардной улице тушили сильный пожар в доме №16, корп 1. Как сообщается, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2.51 ночи.

В МЧС уточнили, что по этому адресу расположен склад одной из петербургских фирм. По счастью, погибших и пострадавших в инциденте не было.

На тушение пожара у спасателей ушло чуть менее часа. На тушении огня работали пятнадцать спасателей и три единицы техники.

Как сообщается, ликвидировано возгорание было в 3.40 утра.

Видео: архив