Ночью на Авангардной тушили сильный пожар на складе

Около трех часов ночи в Красносельском районе на Авангардной улице тушили сильный пожар в доме №16, корп 1. Как сообщается, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 2.51 ночи.
В МЧС уточнили, что по этому адресу расположен склад одной из петербургских фирм. По счастью, погибших и пострадавших в инциденте не было.
На тушение пожара у спасателей ушло чуть менее часа. На тушении огня работали пятнадцать спасателей и три единицы техники.
Как сообщается, ликвидировано возгорание было в 3.40 утра.
Видео: архив