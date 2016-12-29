Ночью из банка физически крепкие воры уволокли сейф

На Ленинском проспекте воры унесли из банка сейф с деньгами

Поздним вечером вторника, 17 января 2017 года, в отделение одного из банков на Ленинском проспекте, в Красносельском районе Петербурга, ворвались грабители. Случилось это за несколько минут до полуночи.

Как сообщается, воры сумели утащить из помещения банка сейф с некоторой суммой денег. Размер ущерба сейчас устанавливается, сколько именно денег было в сейфе, неизвестно.

Наряд полиции прибыл на место происшествия в течение пяти минут, но воров уже не застал. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Преступников разыскивают.

Видео: из архива