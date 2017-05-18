Ночь музеев 2017 в Петербурге: список интересных музеев

"Ночь музеев 2017" в Санкт-Петербурге: список музеев, стоимость единого билета и где его можно купить и многие другие ответы на вопросы в материале канала Piter.TV.

В 2017 году участвовать в ночи музеев решились 119 разных заведений. Мы выбрали для вас наиболее интересные.

ПРОГРАММА НОЧЬ МУЗЕЕВ 2017 В ПЕТЕРБУРГЕ: С 18.00 ДО 06.00



Музей Арктики и Антарктики. Тут расскажут о том, как вторжение человека в эти регионы повлияло на её пушистых и пернатых обитателей.

Музей обороны и блокады Ленинграда. Как ликвидировали последствия войны: разбивали мемориальные парки, разминировали землю и море

Планетарий. Посетители узнают, какое место человек занимает во Вселенной и как влияет на планету и космос.

ГМЗ "Гатчина". В Гатчинском дворце можно будет пройти 5000 шагов по ночному дворцу. А в Приоратском замке предложат построить замок из земли.

Академическая Капелла Санкт-Петербурга. Тут ждут совсем маленьких посетителей: музыканты дадут 12 концертов для детей до 10 лет.

Театр "Балтийский дом". Здесь зрителям предложат придумать свой спектакль. Кроме того можно будет отправиться в "Школу чародейства и волшебства".

Ботанический сад Петра Великого. Посетителям расскажут о растениях-агрессорах, эпифитах, а также тайнах фитодизайна.

Военно-медицинский музей. Здесь познакомят с четырьмя законами экологии и предложат их нарушить.

Историческая верфь "Полтава". Тут погрузят в атмосферу корабля петровской эпохи.



ПРОГРАММА НОЧЬ МУЗЕЕВ 2017 В ПЕТЕРБУРГЕ: С 18.00 ДО 23.00



ГМЗ "Петергоф". В Музее семьи Бенуа покажут «Город карт», который позволит прогуляться по Петергофу XIX века.

ГМЗ "Царское Село". В Верхних теплицах проведут экскурсию по оранжерейному комплексу. В Екатерининском парке расскажут, как менялась цветочная мода.

Ленфильм. Выставка о съемках фильмов про революцию и Гражданскую войну

Летний сад. Работники сада расскажут о его прошлом и настоящем.

Выставочные залы Высшей школы технологии и энергетики. А здесь дадут важные советы для любителей постапокалипсиса: как не превратиться в зомби?

Выставочный зал Московского района. Гильдия текстильщиков организовала таинственный проект "Кокон".

Библиотека для слепых и слабовидящих. С посетителями поделятся важным секретом: как видеть не глазами, а сердцем. В основу программы легли "Маленький принц" и "Мертные души".

Дом Кочневой, Петербург-концерт. В парадных залах особняка организуют творческое пространство ART ECO.

Зоопарк. Кроме обычного просмотра зверинца посетителей ждут маршруты "Редкие животные мира" и "Экострашилки".

Литературный музей "ХХ век". Если вы хотите узнать историю петербургских дворников, то вам сюда.

Лютеранская церковь Святой Марии. Тут открывают секреты истории Реформации, а аткже дают органные концерты.

"НОЧЬ МУЗЕЕВ 2017" В ПЕТЕРБУРГЕ: СТОИМОСТЬ ЕДИНОГО БИЛЕТА, ГДЕ ЕГО КУПИТЬ

В этом году попасть на все выставки разом (хотя это вряд ли удастся) можно за 400 рублей. Именно столько стоит единый билет. Кстати, вместе со взрослым в музей бесплатно может пройти ребенок до 7 лет. Купить билеты можно на сайте мероприятия. Там же можно найти подробную программу мероприятий.

"НОЧЬ МУЗЕЕВ 2017" В ПЕТЕРБУРГЕ: РАБОТА ТРАНСПОРТА



Для обладателей единого билета на "Ночь музеев" будут работать специальные автобусы. Они через Исаакиевскую площадь соединят все выставочные комплексы. Подробнее о маршрутах можно узнать в материале Piter.tv: В Петербурге ночью с 20 на 21 мая пустят автобусы для посетителей "Ночи музеев".

Также легко добраться до музея или дома можно будет на метро. Ведь подземка не будет закрываться. подробности о том, какие наземные вестибюли будут открыты: Из-за "Ночи музеев" метро будет работать без перерыва всю ночь с 20 на 21 мая.

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv