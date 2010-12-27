Ночь музеев 2017

Ежегодная акция "Ночь музеев", в которой примут участие около 100 разнообразных музеев и галерей, снова пройдет в Петербурге.

С 20 на 21 мая почти сотня музеев, галерей, выставочных залов и библиотек откроют свои двери для жителей Петербурга в 18 часов вечера и закроются только в шесть утра. Музеи не только пускают посетителей ночью, но и готовят к этому дню что-ото особенное и интересное. Подробная программа фестиваля с расписанием всех участвующих площадок на официальном сайте.