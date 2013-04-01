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Нижний Новгород: очевидцы опубликовали видео дымящегося автобуса с пассажирами

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автомобилист - очевидец опубликовал запись с видеорегистратора

Сегодня, 27 декабря, в сети появилось видео дымящегося пассажирского городского автобуса в Нижнем Новгороде.

Автомобилист, ехавший за данным автобусом возле ТРЦ "Республика" сообщил, что задымление было очень сильным, и стоял устойчивый запах котельной. Водитель автобуса или не заметил задымления или не придал значения сему факту и продолжал следовать по маршруту. Представляло ли это опасность для пассажиров или нет, предстоит выяснить администрации города, куда был направлен запрос с данным видео.

Видео: YouTube/Павел Дадонов

Теги: автобус , видео , задымление , нижний новгород , пассажиры
Категории: Новости России

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