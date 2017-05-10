Решение о кандидатуре нового директора Исаакиевского собора примет губернатор

Председатель Комитета по культуре Константин Сухенко подтвердил, что директор музея "Исаакиевский собор" Николай буров уходит в отставку с 1 июня. Нового кандидата на его пост еще не подобрали.

В Комитете по культуре подтвердили, что директор "Исаакиевский собор" Николай Буров покидает свой пост. Он уходит в отставку с 1 июня. Председатель комитета Константин Сухенко отметил, что кандидатура на освобождающийся пост государственного музея пока не определена.

Решение о новой кандидатуре директора будут принимать непосредственно руководство города. Вопрос о директоре "Исаакиевского собора" сейчас обсуждается. В конце апреля директор музея "Исаакиевский собор" подтвердил свою отставку.

Вокруг Исаакиевского собора все еще продолжают кипеть страсти. В частности городские активисты хотят провести референдум и подали документы. Однако пока что судьбе у всенародного голосования не обнадеживающая. На прошлой неделе Piter.tv писал, что депутаты ЗакСа снова отказались обсудить вопрос референдума по Исаакию.