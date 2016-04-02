Ники Минаж потрясла голой левой грудью на неделе высокой моды

Известная поп-дива шокировала публику экстравагантным нарядом на модном шоу в Париже

34х-летняя Ника Минаж привыкшая эпатировать публику на этот раз превзошла сама себя.

На показ модельера Акерманна Ника пришла в очень необычном костюме. На ней были короткие шорты и весьма своеобразный верх. Правую грудь едва прикрывал черный топ, ну а левая грудь и вовсе осталась без одежды. Единственно чем была прикрыта самая интимная часть груди - это блестящая наклейка в форме ромба. Позируя перед камерами, Ника старательно поправляла волосы, чтобы они не закрывали от объективов грудь.

Конечно внимание всех присутствующих, особенно мужчин, было привлечено к обнаженной груди Ники. Полюбоваться прелестью Минаж могли все желающие и нежелающие тоже. В социальных сетях мнения разделились на совершенно противоположные. Кому-то такая демонстрация тела очень понравилась.

Другие в это время глубоко возмущены такой выходкой певицы. Многие ей советовали сделать что-то более достойное на сцене, а не потрясать грудью. А кто-то и вообще считает, что появляться в таком виде в общественном месте противозаконно.

Видео: YouTube