Мужчина в черной шляпе расстрелял петербуржца из-за ссоры на дороге

Незнакомец в черной шляпе и плаще открыл огонь по своему оппоненту во время дорожного конфликта. Инцидент произошел накануне на Северном проспекте.

Мужчина устроил стрельбу по незнакомцу из-за конфликта на дороге Северной столицы. В воскресенье, 5 февраля, около половины седьмого рядом с домом 26 по Северному проспекту не смогли разъехаться два автомобиля. Их хозяева решили обсудить проблему словами. Но закончилось все совсем неожиданно. Один из мужчин открыл огонь из пистолета по своему обидчику.

Информации о травмах или ущербе пострадавшего нет. Однако он обратился в правоохранительные органы. Автовладелец в подробностях рассказал о стычке, поэтому злоумышленника теперь разыскивают. На вид мужчине с пистолетом было 43 года. Он был одет во все черное: плащ, брюки и шляпу. Устанавливаются подробности инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В другой части города седой грабитель с пистолетов выгреб выручку из кассы булочной. Незнакомец прикрыл свое лицо шарфом и угрожал продавщице. Из кассы магазина ему удалось взять 25 тысяч рублей и скрыться. Заведено уголовное дело устанавливаются детали случившегося.