Нежный возраст: в Петербурге ищут маньяка-педофила с трёхлетним стажем

Как сообщается в официальном сообщении правоохранительных органов, с сегодняшнего дня в Невском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в действиях сексуального характера, производимых по отношению к несовершеннолетней девочке.
Издание "Мой Петербург" уточняет, что накануне в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что сосед систематически насиловал ее 8-летнюю дочь, и делал это на протяжение трёх лет. По словам петербурженки, педофил первый раз надругался над школьницей, когда ей было всего пять лет.
Видео: Piter.TV