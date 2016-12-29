Нежный возраст: в Петербурге ищут маньяка-педофила с трёхлетним стажем

Сегодня, 5 февраля 2017 года сотрудники правоохранительных органов сообщают о розыске мужчины, который изнасиловал пятилетнюю дочь своих соседей на протяжение трёх лет

Как сообщается в официальном сообщении правоохранительных органов, с сегодняшнего дня в Невском районе Северной столицы сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в действиях сексуального характера, производимых по отношению к несовершеннолетней девочке.



Издание "Мой Петербург" уточняет, что накануне в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она заявила, что сосед систематически насиловал ее 8-летнюю дочь, и делал это на протяжение трёх лет. По словам петербурженки, педофил первый раз надругался над школьницей, когда ей было всего пять лет.

По данному инциденту заведено уголовное дело. Подозреваемого разыскивает полиция.



Видео: Piter.TV