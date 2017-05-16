Незадачливых воров в меховом магазине ждала охрана

В меховой салон на Ленинском проспекте воры пробрались через пролом в полу

15 мая 2017 года под утро двое неизвестных грабителей пытались обчистить салон меховых изделий, расположенный на Ленинском проспекте. Преступники проникли в помещение из подвала, через пролом в полу.

Злоумышленники были застигнуты на месте происшествия охранником. Воры-неудачники шмыгнули обратно в дыру и, как показали записи камер наружного видеонаблюдения, убежали в сторону Трамвайного проспекта.

В настоящее время незадачливых грабителей ищут. Оба преступника ростом около 180 см, один был в черной куртке с капюшоном, в руках держал белый пакет. Второй грабитель был в светлой куртке.

Как сообщается, похитить злоумышленники ничего не успели.

Видео: архив