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Незадачливых воров в меховом магазине ждала охрана

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В меховой салон на Ленинском проспекте воры пробрались через пролом в полу

15 мая 2017 года под утро двое неизвестных грабителей пытались обчистить салон меховых изделий, расположенный на Ленинском проспекте. Преступники проникли в помещение из подвала, через пролом в полу. 

Злоумышленники были застигнуты на месте происшествия охранником. Воры-неудачники шмыгнули обратно в дыру и, как показали записи камер наружного видеонаблюдения, убежали в сторону Трамвайного проспекта.

В настоящее время незадачливых грабителей ищут. Оба преступника ростом около 180 см, один был в черной куртке с капюшоном, в руках держал белый пакет. Второй грабитель был в светлой куртке.

Как сообщается, похитить злоумышленники ничего не успели.

Видео: архив 

Теги: кража , ленинский проспект , меховой магазин , ограбление , петербург
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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