Невозмутимая автоледи ездила по встречке в Омске

В сети появилось видео грубого нарушения ПДД в Омске

В поле зрения видеорегистратора одного из автомобилей попало грубое нарушение правил дорожного движения на пересечении улиц Маршала Жукова и Лермонтова в Омске.

Накануне вечером, 3 мая, примерно в 18 часов 40 минут женщина за рулем "Рено Дастер" совершив поворот на перекрестке, выехала на полосу встречного движения и спокойно, с невозмутимым видом, продолжила движение. У очевидцев и посмотревших видео, появилось подозрение, что женщине за рулем иномарки даже не пришло в голову, что она грубо нарушает ПДД.

Пользователи социальных сетей под размещенным видео надеются, что ГИБДД заинтересуется данным инцидентом и найдет злостную нарушительницу.

Видео: YouTube/igorladigin

Фото: скриншот с видео