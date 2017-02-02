Неутешительные прогнозы Сурка на 2017 год: весна придет не скоро

2 февраля в США отмечается День Сурка

2 февраля традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day).

По поведению сурка, вытащенного из своей норы, определяют наступление весны. Известный всем сурок по кличке Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, сегодня увидел свою тень. Что означает зиме еще быть долгих 6 недель.

В американской прессе сообщается, что Фил проснулся сегодня в 7.45 утра и вылез из своей норы. Его поставили на пенек и он сделал свой 131 прогноз на весну 2017 года.

Согласно древнему поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. А если день солнечный и ясный, то сурок, увидев свою тень, пугается ее и заползает обратно в норку - быть долгой зиме.

История празднования этого дня уходит корнями в Древний Рим, там 2 февраля отмечался "День ежа".

Самые известные сурки - метеорологи:

Панксатонский Фил - живет на Индюшачей горке в Пенсильвании. Известный российским граждан по популярному фильму 90х с Биллом Мюрреем "День сурка". Это самый первый официальный сурок - метеоролг. Фестиваль в его честь отмечается с 1887 года.

Виартонский Вилли - это самый известный канадский предсказыватель наступления весны. Живет он в деревне Виартон в провинции Онтарио.

Чак - официальный метеоролог Нью- Йорка. Чак живет в зоопарке на острове Статен - Айленд. Каждый год в 7.30 утра по местному времени он делает свое предсказание. На этой церемонии всегда присутствует мэр Нью - Йорка.

Видео: YouTube/ЮтубТВ