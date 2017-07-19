Неуравновешенная девочка-подросток сбежала из Петербурга в Москву

В Петербурге девочка-подросток убежала от матери на Крестовском острове и добралась до Москвы. Сообщается, что ранее девочка проходила курс лечения в психиатрической больнице.

Как сообщает "Конкретно.ру", 13-летняя петербурженка убежала от матери на Крестовском острове и добралась до Москвы. Сообщается, что ранее девочка лечилась в психиатрической больнице.

Инцидент произошел 17 мая, когда днем 32-летняя петербурженка отвела свою дочь в парк аттракционов на Крестовском острове. Во время прогулки девочка сбежала.



Отметим, что девочка ранее уже уходила из дома. Спустя время девочка позвонила матери и сообщила, что находится в Москве.



Полиция Невского района проводит проверку по заявлению о розыске.