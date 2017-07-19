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Неуравновешенная девочка-подросток сбежала из Петербурга в Москву

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В Петербурге девочка-подросток убежала от матери на Крестовском острове и добралась до Москвы. Сообщается, что ранее девочка проходила курс лечения в психиатрической больнице.

Как сообщает "Конкретно.ру", 13-летняя петербурженка убежала от матери на Крестовском острове и добралась до Москвы. Сообщается, что ранее девочка лечилась в психиатрической больнице.

Инцидент произошел 17 мая, когда днем 32-летняя петербурженка отвела свою дочь в парк аттракционов на Крестовском острове. Во время прогулки девочка сбежала.

Отметим, что девочка ранее уже уходила из дома. Спустя время девочка позвонила матери и сообщила, что находится в Москве.

Полиция Невского района проводит проверку по заявлению о розыске.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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