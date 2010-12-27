Нетрадиционная сексуальная ориентация Алекса Смерфита стала причиной расставания с Викторией Боней

Причина разрыва Виктории Бони с Алексом Смерфита до сих пор остается под вопросом. Но очередное предположение обнаружилось на сайте знакомств ирландского ЛГБТ сообщества, на котором личность Алекса Смерфита активно обсуждалась в 2011 году.
По одной из версий, инициатором расставания была Виктория Боня. Также существует мнение, что Алексу наскучили серьезные отношения и связь именно с этой женщиной.
Новое предположение коснулось сексуальной ориентации Алекса. Возможно, миллиардер просто прикрывался Викторией, чтобы скрыть свои настоящие любовные пристрастия.
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instagram: victoriabonya