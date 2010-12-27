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Нетрадиционная сексуальная ориентация Алекса Смерфита стала причиной расставания с Викторией Боней
Сегодня, 15:51
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Sheker
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Нетрадиционная сексуальная ориентация Алекса Смерфита стала причиной расставания с Викторией Боней

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Причиной расставания Виктории Бони и Алекса Смерфита могла стать его нетрадиционная ориентация

 Причина разрыва Виктории Бони с Алексом Смерфита до сих пор остается под вопросом. Но очередное предположение обнаружилось на сайте знакомств ирландского ЛГБТ сообщества, на котором личность Алекса Смерфита активно обсуждалась в 2011 году.

По одной из версий, инициатором расставания была Виктория Боня. Также существует мнение, что Алексу наскучили серьезные отношения и связь именно с этой женщиной.

Новое предположение коснулось сексуальной ориентации Алекса. Возможно, миллиардер просто прикрывался Викторией, чтобы скрыть свои настоящие любовные пристрастия.

Фото: 
instagram: victoriabonya

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Категории: Лента новостей Культура

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