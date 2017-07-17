Несколько районов Петербурга подтопило из-за дождя

Автомобилисты жалуются на залитые водой улицы

После сильного ночного ливня утром 17 июля в нескольких районах Петербурга подтопило улицы. Жители города, автолюбители, жалуются на затопленные участки трасс.

Как рассказали подписчики сообщества spb_today, утром понедельника из-за последствий дождя перекрыли проспект Королева в сторону Юбилейного квартала. Кроме того, на Парашютной улице и улице Шаврова также подтоплены участки трассы.

Напомним, в ночь на понедельник в Петербурге снова бушевал почти тропический ливень. При этом днем в понедельник синоптики пообещали теплую, но влажную погоду; по-настоящему сильных дождей в городе не ожидается, но осадки все-таки будут.

Видео, фото: spb_today