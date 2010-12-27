Найденный в Репино нерпенок не смог адаптироваться в естественной среде обитания

В минувшие выходные ладожского нерпенка, выпущенного на волю, доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. За 4 недели жизни на воле малыш так и не адаптировался к естественной среде и вернулся к людям.

Как сообщает "Конкретно.ру", в минувшие выходные ладожского нерпенка Крошика, выпущенного на волю, доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. За 4 недели проведенные на воле малыш так и не адаптировался к естественной среде и вернулся к людям.



По данным пресс-службы Водоканала, нерпенка нашли на пляже берега Ладожского озера. Отдыхающие позвонили на горячую линию Фонда друзей балтийской нерпы и сообщили о своей находке. Малыш уже не в первый раз ищет встречи с людьми. 13 июня нерпенок уже выходил на берег недалеко от поселка Моторное Ленинградской области. Специалисты Центра Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская решили, что психологическое состояние Крошика не позволит ему успешно жить в дикой природе.



По словам специалиста Фонда Елены Андриевской, Крошик поступил к ним 17 июня. Малыш в отличной форме, ест с большим аппетитом. Нерпенок спит и набирается сил.



Крошик попал на реабилитацию в Центр еще в 2016 году. Его нашли у п. Свирица Волховского района. Малыш оказался самым миниатюрным пациентом за все время работы основателей Фонда с ластногими: его вес был всего 4 кг.



В августе этого же года зоологи предприняли попытку выпустить малыша в дикую природу, но ему не захотелось уплывать в родной водоем. 22 мая 2017 года ему предоставили второй шанс начать жизнь в естественной среде обитания, но, как впоследствии выяснилось, им он тоже не воспользовался. На данный момент вопрос судьбы ручного ластоногого остается открытым: специалисты Центра совместно с Росприроднадзором определят будущее Крошика.