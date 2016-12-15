Смертельное видео из Петербурга: на "Старой Деревне" электричка сбила мужчину

В Приморском районе пешеход в наушниках угодил под колеса поезда. В результате мужчина получил травмы, который оказались несовместимыми с жизнью.

Сегодня днем, 3 июля, в Петербурге электричка сбила пешехода. Инцидент произошел около половины второго недалеко от железнодорожной станции "Старая деревня" на пересечении путей с Торфяной дорогой. После столкновения шокированные очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео трагические последствия аварии.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за невнимательности пешехода, который шел вблизи железнодорожных путей в наушниках.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Они выясняют детали трагедии, а также пытаются установить личность погибшего.

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