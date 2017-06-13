Неожиданное видео из Франции: Мотоцикл скрылся с места ДТП самостоятельно

Во всемирной паутине набирает популярность видео с мотоциклом, который проехал несколько километров без водителя после ДТП

Во Франции очевидцы сняли необычное видео: мотоцикл ехал по автобану без мотоциклиста несколько километров.

Свидетели дорожного инцидента, снявшее это видео, сообщают, что на дороге произошло ДТП с участием байка. От столкновения водитель вылетел из мотоцикла, а двухколесный транспорт решил проявить самостоятельность и скрылся с места аварии. Дорога в этом месте совершенно прямая, и мотоцикл проехал таким образом несколько километров.

На опубликованных кадрах видно, что мотоцикл несколько раз наезжает на ограждение, но удерживает равновесие и продолжает свое движение. В конце концов, мотоцикл все же упал, после столкновения с ограждением после небольшого поворота.

Наши соотечественники шутят, что по нашим дорогам, байк едва бы смог проехать и пару метров.

Видео: YouTube/МафанЯ