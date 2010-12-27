«Красивый Петербург» заинтересовался нелегальной торговлей

Инициативные горожане считают, что в последнее время ситуация со стихийной торговлей в людных местах полностью вышла из-под контроля органов правопорядка.

У многих станций метро образовались рынки эпохи 90-х. Там, как считают общественники, продают продукты и товары сомнительного качества. Сторонники "Красивого Петербурга" думают, что местная полиция и чиновники осведомлены и, возможно, даже причастны к нелегальной деятельности.

Касимир Врански сообщил, что активисты предлагают горожанам разместить в комментариях к записи на странице "ВКонтакте" точные адреса с фотографиями и кратким описанием и сообщить, отправлялось ли ранее обращение по этой проблеме.После чего общественники подготовят и отправят коллективное обращение с требованием проведения регулярных рейдов и отчёта о привлечённых к ответственности нарушителей. Это поможет заставить администрацию принять реальные меры для решения этой проблемы.

По поводу нелегальной торговли высказался и депутат городского Законодательного собрания Михаил Амосов. По его мнению, нелегальная торговля – это признак слабости власти: «Какой-то чиновничек за небольшую плату может закрыть глаза на то, что стоит нелегальный ресторан, нелегальный ларек». К тому же исполнительная власть слишком забюрократизирована, а муниципальные советы – слабы.





В стороне не остался и глава Комитета по вопросам законности и правопорядка Леонид Багданов. Он полагает, что город системно занимается этим вопросом.





«Для борьбы с незаконной торговлей создано специальное управление по применению административного законодательства.— Именно сотрудники этого управления борются с незаконной торговлей в неустановленных местах, с этой мелочью, которая создает проблемы даже для безопасности, например, на входах в метро» - объяснил чиновник.



