Нейросеть сочинила песню в стиле Курта Кобейна

В сети набирает популярность песня в стиле "Нирваны", текст к которой сгенерировала нейросеть

Сотрудники "Яндекса" Алексей Тихонов и Иван Ямщиков научили искусственную нейросеть сочинять песни.

Последним хитом нейросети стала песня в духе легендарного Курта Кобейна, лидера группы "Нирвана". Алексей и Иван создали проект Neurona. Тексты к песням сочиняет нейросеть, а молодые талантливые люди нарезают стихи, сочиняют музыку на эту тексты.

Последним их хитов проекта стала песня " In the back of your glass". Исполнять песню был приглашен американский исполнитель Роб Кэррол.

Под размещенным клипом пользователи в комментариях отмечают, что получилось очень хорошо. И ждут новых шедевров от этого проекта.

Напомним, что к 55-летию Виктора Цоя "Яндекс" презентовал новый клип на песню группы "Кино" в исполнении известных музыкантов, актеров и просто прохожих Санкт-Петербурга.

Видео: YouTube/Creaited Labs