Азиат в маске голыми руками отобрал выручку в салоне связи на Наличной

Мужчина азиатской внешности оставил без выручки салон сотовой связи на Наличной улице. В качестве оружия он использовал только свой грозный голос. Ему удалось получить 42 тысячи рублей.

Самоуверенный грабитель обчистил салон сотовой связи около дома 4/1 на Наличной улице. В районе девяти вечера в четверг, 2 марта, в заведение зашел незнакомец. Он подошел к кассе и угрожающим голосом потребовал 21-летнюю сотрудницу отдать выручку. Когда та не повиновалась, он зашел за стойку. Не сообщается, угрожал ли злоумышленник каким-либо оружием. Однако девушка испугалась и выгребла ему все деньги из кассы. Всего мужчине удалось разжиться около 42,5 тысячами рублей. Более точная сумма ущерба будет известна после инвентаризации.

Преступник появился в магазине в 20.55, тревожную кнопку девушка нажала в 20.57. Бойцы охранного агентства приехали на место через четыре минуты. Но застать бандита в помещении уже не успели.

Продавец запомнила внешность злоумышленника. По ее оценке, мужчина азиатской внешности тянул на 25 лет. Лицо он прятал за медицинской маской и капюшоном ветровки. Проводится проверка. Преступника ищут правоохранительные органы.

Накануне Piter.tv сообщал, что на Тельмана грабитель в макинтоше вынес из автосервиса полмиллиона.