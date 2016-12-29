В Купчине ночью сгорел дорогущий BMW

В результате возгорания полностью выгорел моторный отсек автомобиля. Горожане подозревают, что в районе завелся поджигатель.

Еще одна дорогая иномарка пострадала минувшей ночью в Купчине. На Загребном бульваре около 15 дома рано утром в понедельник загорелся припаркованный BMW. Около четырех часов утра в пожарную службу поступило сообщение о ЧП. На место отправились сразу девять сотрудников МЧС на двух машинах. Уже через 25 минут в 04.15 от возгорания остались только воспоминания.

У иномарки выгорел моторный отсек. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины ЧП пока не известны, обстоятельства выясняются. Между тем жители районе подозревают, что один из их соседей стал поджигателем. Комментатор в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" напомнил, что недавно в районе сгорел еще одна дорогая иномарка.

Между тем, накануне BMW сгорело около дома 25 на улице Дыбенко. При этом свидетели говорили, что машина пострадала из-за неизвестного, который бросил из окна баллон с зажигательной смесью.

Фото: ВКонаткте / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"