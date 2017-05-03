Неизвестный побил стекла десятку машин на пересечении Димитрова и Белградской

Очевидцы сообщают о странном инциденте во Фрунзенском районе. Кто-то испортил лобовые стекла у десятка припаркованных машин.

Неприятный сюрприз ждет автовладельцев, оставивших свои машины вдоль дороги на пересечении улиц Димитрова и Белградской. Очевидцы сообщают, что около десяти машин стоят поврежденными. Вероятно, кто-то один или целая компания целенаправленно ходили вдоль тротуара и разбивали лобовые стекла у железных коней.

Несколько машин отделались лишь небольшими вмятинами на стекле. А вот у парочки лобовое полностью покрошилось и ввалилось в салон.

Пользователи группы "ДТП и ЧП" гадают, кто и зачем совершил этот странный перфоманс. Водители предполагают, что это может быть либо чей-то пьяной выходкой, либо целенаправленной акцией.

- Стоянка поблизости не открылась случайно? новая?! – спросил пользователь Николай Мясников.

Горожане предполагают, что таким образом водителей заманивают на охраняемую стоянку. Ведь там с их машина точно не произойдет такого ЧП.

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