Ловкий преступник под покровом ночи ограбил салон связи на Испытателей

Неизвестный проник в помещение салона сотовой связи ночью, разбил витрины и забрал телефоны и скрылся с места преступления.

В Петербурге преступник ловко обчистил салон "Евросеть" на проспекте Испытателей. Неизвестный поднял металлический роллет. С дверью он справился еще проще: отжал замок. В помещении магазина вор работал не долго. Он разбил витрины и собрал с них телефоны. Затем с награбленным скрылся в неизвестном направлении.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", ограбление произошло между десятью вечера среды, 28 июня, и тремя часами утра четверга.

Количество похищенных телефонов в настоящее время устанавливается. После этого можно будет говорить и о размере ущерба. Правоохранительные органы изучают записи с камер наблюдения.