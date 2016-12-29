В Красном Селе грабители с пистолетом разбили и обчистили витрины в ювелирном

Оружием разбойники угрожали двум сотрудницам салона. Размеры ущерба от ограбления пока не подсчитали.

Дерзкое ограбление произошло в среду, 11 января, в одном из ювелирных магазинов Красного Села. Около семи вечера в салон, расположенный в доме 61 на улице Ленина, вошли трое неизвестных. Без лишних слов мужчины достали пистолет или похожий на него предмет. Оружием злоумышленники угрожали двум сотрудницам магазина – продавцам 22 и 56 лет.

Запугивая женщин, грабители расколотили витрины и собрали украшения из них. Затем скрылись с награбленным. Сейчас в магазине составляют длинный список похищенных вещей, а также подсчитывают размер ущерба. Правоохранители проводят проверку. Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет любые зацепки. Чтобы найти злоумышленников.

Несколько дней назад в Петербурге небритый мужчина не смог ограбить салон связи из-за упрямого продавца. Злоумышленник потребовал отдать ему выручку. Однако сотрудник магазина не захотел подчиняться. Налетчик не стал настаивать, а просто скрылся с места преступления.