Двое в масках связали мать с дочерью и вынесли ценности из их квартиры в Петербурге

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, которые напали на двух женщин в их собственной квартире на Рихарда Зорге. Пострадавших связали, а затем вынесли ценности.

В среду, 24 мая, две жительницы Северной столицы оказались в заложнаких преступников в собственной квартире. Около одиннадцати утра в квартиру к 39-летней воспитательнице детского сада и ее 69-летней матери пришли двое неизвестных в масках. Незнакомцы, угрожая ножом, втолкнули старшую из женщин в квартиру. После этого пострадавших связали и надели на голову наволочки. Из квартиры злоумышленники забрали украшения, два сотовых телефона и два планшета. Общая сумма похищенных вещей пока не определена.

После злоумышленники с награбленным скрылись. Пострадавшая через два часа после ЧП обратилась в полицию. Воспитательница рассказала все подробности правоохранителям и написала заявление. Возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры, чтобы найти обидчиков женщин. Идет расследование, выясняются подробности.