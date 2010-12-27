Неизвестные увезли бизнесмена в леса Ленобласти и требовали миллионы

Пятеро незнакомцев похитили предпринимателя у дома на Богатырском проспекте. Мужчину увезли в лес Всеволожского района Ленобласти и до утра вымогали у него деньги.

В ночь на понедельник, 10 июля, в половине первого ночи около дома 25/4 на Богатырском проспекте похитили человека. К 29-летнему предпринимателю подошли пятеро неизвестных. Злоумышленники применили физическую силу и посадили его в автомобиль Инфинити FX. В сопровождении преступников бизнесмен оказался в лесу около деревни Разметелево Всеволожского района Ленобласти.

Незнакомцы требовали от своей жертвы шесть миллионов рублей. И продержали его до утра.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Проводится проверка по факту инцидента. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела