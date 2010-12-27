Гадалка сняла порчу с 13-летней петербурженки вместе с золотыми украшениями

Девочку-подростка обманула мошенница. Под предлогом магического ритуала незнакомка завладела серьгами и крестиком школьницы.

В четверг, 25 мая, в полицию Московского района пришла 33-летняя петербурженка. Женщина рассказала об ограблении своей 13-летней дочери. По словам мамы потерпевшей, около половины второго около дома 186 на Московском проспекте к подростку подошла незнакомка. Она предложила девочке снять порчу с ее семьи. Как-то убедив ребенка в своей правоте, она завладела украшениями доверчивой школьницы.

Гадалка забрала золотые сережки и крестик. Общий ущерб оценили в восемь тысяч рублей. Полиция проводит проверку и устанавливает все подробности. Не исключено, что девочка не единственная жертва незнакомки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.