Компания преступников избила и ограбила петербуржцев прямо в квартире их подруги

Злоумышленники поджидали своих жертв прямо у дверей квартиры. Всего у девушки и двух ее знакомых отобрал имущества на 280 тысяч рублей.

Опасность может поджидать человека где угодно. Трое петербуржцев стали жертвами грабителей, которые подстерегли их прямо у входной двери. Преступление произошло поздно ночью в среду, 11 января в квартире на Московском проспекте.

Все началось с того, что двое молодых людей пришли в гости к своей знакомой вечером 10 января. Компания засиделась, и гости пошли домой только в два часа ночи. Но их вечер пошел по неожиданному сценарию. Прямо у двери квартиры их встретила компания, вооруженная ножом. Перспектива получить ранение холодным оружием не улыбалась мужчинам 29 и 31 лет. Поэтому они подчинились и зашли обратно в квартиру подруги. Уже в помещении в дело пошла бита.

Злоумышленники неплохо смогли разбогатеть на потерпевших. Им удалось забрать 40 тысяч рублей, два дорогих смартфона, а также фотоаппаратуру хозяйки. Всего потерпевшие оценили свои потери в 260 тысяч рублей.

Но кроме финансовых потерь оба молодых человека получили травмы. Одного доктора отпустили сразу же, а второго оставили в больнице. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Девушка за помощью не обращалась. Возможно, нападавшие пощадили ее.

Правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых в Адмиралтейском районе. Его подельники разыскиваются. Возбуждено уголовное дело.