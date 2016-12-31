Недовольный покупатель алкоголя выразил недовольство убийством продавщицы

Сегодня, 9 января 2017 стало известно об ужасном убийстве продавщицы ночного магазинчика в Перми, которая отказалась продавать алкоголь изрядно выпившему покупателю

Как сообщает следственный комитет, данный инцидент произошел в ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе Перми.



"В ночное время молодой человек потребовал у продавца торгового павильона продать ему алкогольные напитки. Получив отказ, он нанес женщине множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Преступник был задержан на месте очевидцами преступления и передан прибывшим по вызову сотрудникам полиции", — говорится в сообщении краевого следственного управления.

По последней информации ведомства, 29-летний житель Перми задержан и ему уже предъявили обвинение в убийстве.

Тем временем, напоминаем, что в России действует запрет на продажу алкоголя в ночное время: с 23.00 до 8.00 утра по местному времени. Алкогольную продукцию можно купить лишь в барах, кафе и ресторанах и в магазинах беспошлинной торговли.

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