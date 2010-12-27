На Цимбалина машину из Башкирии закидали мусором за неудачную парковку

Очередная народная есть настигла любителя свободной парковки. На этот раз поплатился автомобилист во дворе дома на улице Цимбалина. Как говорят местные жители, владелец перегородил своей машиной проезд мусоровоза. Из-за этого он не смог забрать отходы. В отместку местные жители решили проучить водителя. По его машине раскидали содержимое нескольких мусорных пакетов.
Но не все водители согласны с таки родом мести. Они уверены, что наказание слишком сильное для человека, который, возможно, случайно перегородил часть проезда.
"Глупо! Гораздо проще и доходчивее написать бумажку с просьбой экономить место и под дворник положить!" - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Анатолий Полуянов.
Хотя есть и те, кто поддерживает народных мстителей. Люди считают, что таким способом можно проучить автохамов и заставить их с следующий раз быть умнее.
Иногда горожане жестоко мстят водителям за неудачную парковку. И раскидывание мусора - это еще слабый вариант наказания. Жители Шушар отомстили автохаму на Mercedes, размазав содержимое подгузника по машине.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург