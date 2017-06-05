Неделя в Петербурге начнется с потепления

В понедельник, 5 июня 2017 года, в городе потеплеет до +17 градусов

Новая рабочая неделя в Петербурге и пригородах начнется с относительно теплой погоды и без осадков. Согласно прогнозу петербургских синоптиков, в понедельник, 5 июня 2017 года, в Северной столице температура воздуха поднимется до 14–16 градусов выше ноля. Дождь маловероятен.

Ветер слабый (1..2 м/с). Относительная влажность составит 45..59%. Атмосферное давление будет оставаться в пределах нормы (752..754 мм рт. ст.).

В целом погода в течение ближайшей недели будет переменчивой – во вторник и среду, 6 и 7 июня, в городе будет от переменной облачности до ясной погоды, однако уже к четвергу, 8 июня, в городе пойдет дождь; дождливая и относительно прохладная погода (в среднем около 16 градусов тепла) сохранится в Северной столице и Ленобласти вплоть до конца недели.

Видео: архив



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