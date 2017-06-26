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Неделя в Петербурге начнется с гроз, дождей и сильного ветра

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Прогноз погоды на последнюю неделю июня неутешительный

Начало последней рабочей недели июня в Петербурге будет дождливым и ветреным. Об этом предупредили синоптики и МЧС.

С самого утра понедельника, 26 июня, ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 7 – 12 м/с, в прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с. Также специалисты сообщают, что возможны дожди в некоторых районах города.

Специалисты напоминают о простых правилах безопасности: при сильных порывах ветра необходимо
убрать хозяйственные вещи с балкона, закрыть окна. Машину необходимо поставить в гараж, а при отсутствии гаража - припарковать авто вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций

Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, 29 мая 2017 года в Москве из-за сильного ветра, временами переходившего в ураганный, было обрушено множество конструкций, пострадали и погибли люди

Видео: архив

Теги: ветер , дождь , июнь , петербург , погода , погода июнь
Категории: Новости СПб

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