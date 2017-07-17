Неделя в Петербурге будет теплой, но дождливой

В понедельник в Северной столице будет идти дождь

В начале третьей рабочей недели июля в Северной столице будет тепло, но дождливо. Такой прогноз дают сотрудники регионального Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на понедельник, 17 июля температура воздуха не опускалась ниже 13–15 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут до 21 градуса тепла. В ночь на понедельник, 17июля, ветер был слабым – 2–6 метров в секунду, днем во вторник ветер немного усилится — до 11 метров в секунду.

Днем в понедельник, 17 июля 2017 года, ожидается небольшой дождь. В МЧС сообщили, что природных катаклизмов не ожидается, тропических ливней в Санкт-Петербурге не будет.

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