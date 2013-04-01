Недавно родившая Ксения Собчак устроилась на подтанцовку к Филиппу Киркорову (видео)

Радостная Ксения поет и танцует рядом с Филиппом

Филипп Киркоров и Ксения Собчак на своих официальных страничках в Instagram опубликовали видео, где Филипп поет песню "Атлантида", а рядом с ним в открытом длинном блестящем платье танцует и подпевает совершенно счастливая Ксения Собчак.

Филипп спрашивает у своих подписчиков и гостей: "Как вам моя новая подтанцовка и бэк - вокал?" За два дня видео набрало 210 тысяч просмотров и более 300 комментариев.

Ксения пишет: "Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:)))" На ее страничке видео посмотрели почти 2 миллиона раз и оставили около 2 тысяч комментариев.

Видео: Instagram/xenia_sobchak, fkirkorov