Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Вчера, 0:11
0
MShaffter
1922
Код вставки плеера

Недавно родившая Ксения Собчак устроилась на подтанцовку к Филиппу Киркорову (видео)

0
 
 

Радостная Ксения поет и танцует рядом с Филиппом

Филипп Киркоров и Ксения Собчак на своих официальных страничках в Instagram опубликовали видео, где Филипп поет песню "Атлантида", а рядом с ним в открытом длинном блестящем платье танцует и подпевает совершенно счастливая Ксения Собчак.

Филипп спрашивает у своих подписчиков и гостей: "Как вам моя новая подтанцовка и бэк - вокал?" За два дня видео набрало 210 тысяч просмотров и более 300 комментариев.

Ксения пишет: "Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятия звать перестанут,есть шанс устроиться в подтанцовку:)))" На ее страничке видео посмотрели почти 2 миллиона раз и оставили около 2 тысяч комментариев.

Видео: Instagram/xenia_sobchak, fkirkorov

 

Теги: видео , киркоров , собчак
Категории: Новости России Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5