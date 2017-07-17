Неадекватное видео из Уфы: Девушка с сумкой напала на автомобиль

Очевидец снял на видео странный поступок девушки и опубликовал в интернете

В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Уфы появилось видео странного поведения девушки с сумкой.

Инцидент произошел на улице Менделеева возле дома 137. Автор видео сообщает, что девушка с сумкой истерила, кричала и била сумкой по капоту. Возможно таким образом девушка просила извиниться за что-то водителя.

Сегодня Piter.TV сообщал о трагедии в одном из торговых центров в Китае: 30-летний мужчина напал на посетителей магазина с ножом. Убил 2х человек, еще 9 человек госпитализированы с ножевыми ранениями различной тяжести в больницу.

Видео: ВК, Валерия Первушина